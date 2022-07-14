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49 минут назад

Как бактерии в вашем кишечнике могут стать опасными для всего организма

Ferra.ruиещё 2

Микроорганизмы, которые живут в вашем кишечнике, могут быть как приносить пользу, так и вредить организму. Например, они могут стать причиной развития воспалительных заболеваний кишечника, аутоиммунных болезней, нервно-психических расстройств и метаболического синдрома.

Как бактерии в кишечнике становятся опасными для организма
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В статье, опубликованной в журнале Nature, эксперты из Йельского университета (США) вместе с Ноа Палмом, доцентом кафедры иммунобиологии этого вуза, описали, как кишечные бактерии со временем могут превращаться в опасные для здоровья.

Для проведения исследования специалисты вводили мышам один из видов потенциально опасных кишечных бактерий. Выяснилось, что эти бактерии в дальнейшем разделились на две группы: в первой микроорганизмы вели себя так же, как раньше, во второй же они приобрели мутации ДНК и стали жить в слизистой кишечника, в печени, в лимфатических узлах.

Что интересно, бактерии, которые стали патогенными, способны некоторое время скрываться от иммунной системы. Однако из-за этого в организме могут развиться патологии: например, аутоиммунные болезни.

Связана такая способность бактерий с явлением под названием «эволюция внутри хозяина». Это значит, что различные факторы окружающей среды, влияют на возникновение заболеваний, связанных с кишечными бактериями. Вероятность появления опасных бактерий при этом увеличивается у тех, у кого состав бактерий в кишечнике не так разнообразен, как у людей, которые правильно питаются.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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