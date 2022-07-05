Биотехнологи впервые клонировали мышей из высушенных клеток

Клонирование проходило в девять этапов. Для начала ученые восстановили лиофилизированные клетки с помощью жидкости, однако результаты анализов показали, что мембрана каждой из клеток была повреждена. Чтобы активировать клетки, ученым пришлось ввести ядра лиофилизированных клеток в безъядерные яйцеклетки. Затем наступил процесс культивации клеток, который показал, что по прошествии 96 часов ДНК всех эмбрионов все равно оставалась поврежденной. Чтобы не подвергать эксперимент риску, биотехнологи решили не вводить полученный материал в матку лабораторной мыши, а извлекли эмбриональные стволовые клетки для последующего созревания.