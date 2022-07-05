Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+30° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
6 минут назад

Биотехнологи впервые клонировали мышей из высушенных клеток

Газета.Ru

Сотрудники Университета Янманаси в Японии клонировали мышей из лиофилизированных (высушенных холодом) соматических клеток. Это первое успешное клонирование такого рода.

Биотехнологи впервые клонировали мышей из высушенных клеток
Фото: University of YamanashiUniversity of Yamanashi

Ход исследования описан в статье в журнале Nature Communications.

Клонирование проходило в девять этапов. Для начала ученые восстановили лиофилизированные клетки с помощью жидкости, однако результаты анализов показали, что мембрана каждой из клеток была повреждена. Чтобы активировать клетки, ученым пришлось ввести ядра лиофилизированных клеток в безъядерные яйцеклетки. Затем наступил процесс культивации клеток, который показал, что по прошествии 96 часов ДНК всех эмбрионов все равно оставалась поврежденной. Чтобы не подвергать эксперимент риску, биотехнологи решили не вводить полученный материал в матку лабораторной мыши, а извлекли эмбриональные стволовые клетки для последующего созревания.

Когда эмбрионы достигли двуклеточной фазы, их ввели в ооциты самок мыши. По прошествии 19,5 дней оплодотворенные мыши дали потомство при помощи кесарева сечения.

По оценкам специалистов, успешность клонирования из лиофилизированных соматических клеток составляет 0,02% ― значительно ниже, чем у легендарной овечки Долли с коэффициентом 0,4%.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители