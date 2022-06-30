Ученые начали клинические исследования универсальной вакцины от гриппа

Ученые из США начали первую фазу клинических исследований вакцины против гриппа. Планируется, что она будет действовать против ряда штаммов, заявили на сайте Национальных институтов здравоохранения США при министерстве здравоохранения и социальных служб.
Универсальная вакцина против гриппа разработана Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний США. Ее исследование проводится в пригороде Вашингтона Бетесде. В нем принимают участие здоровые добровольцы в возрасте от 18 до 55 лет. Согласно ожиданиям ученых, количество испытуемых достигнет 100 человек. Ученые будут наблюдать на реакцию иммунной системы людей на вакцинацию.
По словам директора института Энтони Фаучи, вакцина показала хорошие результаты в доклинической фазе испытаний.
"Вакцины против гриппа, способные обеспечить продолжительную защиту от широкого спектра сезонных вирусов гриппа, а также вирусов с пандемическим потенциалом, стали бы бесценным инструментом в сфере общественного здравоохранения", - заявил эксперт.