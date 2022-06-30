Раскрыты старческие изменения в когнитивных областях мозга

Американские ученые из Университета Дрекселя и Университета Вилланова раскрыли, что у стариков меняются функциональные связи в мозгу — такой показатель может лежать в основе различий в когнитивных способностях между пожилыми и молодыми людьми. Результаты научной работы опубликованы в журнале Psychology and Aging.

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В исследовании приняли участие 547 человек в возрасте 18-88 лет, у которых в состоянии покоя изучались функциональные связи между двумя нейронными сетями головного мозга — сетью исполнительного контроля (ECN) и сетью пассивного режима работы мозга (DMN). Первая находится в префронтальной и теменной области мозга и активируется, когда людям необходимо сосредоточиться или контролировать свои мыслительные процессы, а вторая активна, когда человек находится в состоянии покоя. Целью исследования была проверка гипотезы, что с возрастом между ECN и DMN происходит усиление функциональных связей.

Результаты регрессионного анализа показали, что возраст действительно значительно влияет на связи между обеими сетями, которые меняются на протяжении всей жизни. Это дает возможность предсказывать биологический возраст участников только по визуализации мозга в состоянии покоя, не прибегая к различным тестам на когнитивные способности.