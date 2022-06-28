Врачи меньше сочувствуют боли пациентов в ночные смены

Боль – основная причина, по которой люди обращаются в медицинские учреждения. Соответственно, вопрос обезболивания – один из основных в оказании помощи пациентам. Оказалось, что назначение врачами средств против боли зависит и от того, в какое время суток они требуются больному.

Фото: Сибмеда Сибмеда

О новом исследовании рассказал MedicalXpress. На первом этапе работы 67 врачам утром давали задания для оценки эмпатии и просили их отреагировать на смоделированные сценарии пациентов. На этот период врачи либо завершали 26-часовую смену, либо только начинали свой рабочий день.

Исследование выявило, что врачи, отработавшие в ночную смену, проявляли меньше сочувствия к пациентам, испытывающим боль. В том числе, они показывали сниженную эмоциональную реакцию на изображения людей, страдающих от боли, и ставили более низкие показатели в таблицах оценки боли.

На втором этапе работы учёные изучили фактические медицинские назначения, сделанные врачами неотложной помощи в США и Израиле. Был проведен анализ 13 482 выписок пациентов, обратившихся за помощью в связи с возникшей болью (болью в голове, спине и т.д.). В каждой группе врачи реже выписывали обезболивающие средства во время ночных смен – на 20-30% (в сравнении с дневными сменами) и меньше, чем рекомендовано ВОЗ. Один из авторов исследования прокомментировал: врачи устают, поэтому меньше сочувствуют боли пациентов.

Это оставалось характерным даже после поправок, связанных с уровнем боли, о котором говорили пациенты, их демографическими данными, типами жалоб, спецификой отделения неотложной помощи и т.д.