Ученые описали способ борьбы с раком с помощью «зеркальной» ДНК

Российские ученые совместно с коллегами из других стран описали ранее неизвестный способ борьбы с раковыми клетками. Главную роль в нем играет так называемая «зеркальная» ДНК, или Z-ДНК, сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ.

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О существовании «зеркальной» ДНК стало известно во второй половине ХХ века. Эта молекула содержит двойную спираль нуклеотидов, но она закручена не вправо, как у обычной ДНК, а влево.

Долгое время считалось, что «обратная» ДНК не осуществляет важных функций в работе организма. Но недавно стало известно: она способна эффективно бороться с вирусами.

Согласно новым данным, с помощью «зеркальной» ДНК также можно запустить программу самоуничтожения раковых клеток. Она вызывает реакцию, аналогичную иммунному ответу организма на вирус, и способствует гибели злокачественных клеток.

Исследование показало, что «зеркальная» ДНК способна взаимодействовать с белком ZBP1, что активирует процесс самоуничтожения клеток и замедляет разрушительные процессы в организме. Но другой белок под названием ADAR1 блокирует это воздействие и служит защитой для раковых клеток.

Обойти эту защиту способен новый препарат CBL0137, который в настоящее время проходят клинические исследования. Предыдущие тесты показали, что он уничтожает раковые клетки благодаря быстрому накоплению «зеркальной» ДНК.