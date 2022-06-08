Здоровье глаз связали с долгой жизнью

Ученые Института Бака по исследованию старения в Калифорнии впервые продемонстрировали связь между диетой, циркадными ритмами, здоровьем глаз и продолжительностью жизни дрозофилы. Таким образом, здоровье глаз, которое можно поддержать здоровым сном, может способствовать долголетию. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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В 2016 году авторы работы опубликовали результаты исследования клеточного метаболизма, показывающие, что у плодовых мушек на ограниченной диете произошли значительные изменения в их циркадных ритмах в дополнение к увеличению продолжительности жизни. В новой работе было выявлено множество генов, которые одновременно реагировали на диету, а также демонстрировали подъемы и спады активности в разные моменты времени.

Ритмические гены, которые больше всего активировались при ограничении питания, по-видимому, работали в клетках глаза, в частности, в фоторецепторах, специализированных нейронов в сетчатке глаза, которые реагируют на свет. Ряд экспериментов показали, что содержание мух в постоянной темноте увеличивает продолжительность жизни насекомых. Исследования с помощью методов биоинформатики показали, что гены с ритмичной активностью, реагирующие на ограничения в питании, также влияют на продолжительность жизни.