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15 минут назад

Здоровье глаз связали с долгой жизнью

Lenta.ruиещё 1

Ученые Института Бака по исследованию старения в Калифорнии впервые продемонстрировали связь между диетой, циркадными ритмами, здоровьем глаз и продолжительностью жизни дрозофилы. Таким образом, здоровье глаз, которое можно поддержать здоровым сном, может способствовать долголетию. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Здоровье глаз связали с долгой жизнью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 2016 году авторы работы опубликовали результаты исследования клеточного метаболизма, показывающие, что у плодовых мушек на ограниченной диете произошли значительные изменения в их циркадных ритмах в дополнение к увеличению продолжительности жизни. В новой работе было выявлено множество генов, которые одновременно реагировали на диету, а также демонстрировали подъемы и спады активности в разные моменты времени.

Ритмические гены, которые больше всего активировались при ограничении питания, по-видимому, работали в клетках глаза, в частности, в фоторецепторах, специализированных нейронов в сетчатке глаза, которые реагируют на свет. Ряд экспериментов показали, что содержание мух в постоянной темноте увеличивает продолжительность жизни насекомых. Исследования с помощью методов биоинформатики показали, что гены с ритмичной активностью, реагирующие на ограничения в питании, также влияют на продолжительность жизни.

Поскольку глаза подвергаются воздействию внешнего мира, иммунная защита в этих органах критически активна, что может привести к воспалению, которое, в свою очередь, если присутствует в течение длительного периода времени, вызывает или усугубляет ряд распространенных хронических заболеваний. По словам ученых, смотреть на экраны компьютеров и телефонов и подвергаться воздействию светового загрязнения глубокой ночью, способствует сильному нарушению циркадных ритмов.

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