Некоторые случаи шизофрении связали с аутоиммунной реакцией

Ученые Токийского медицинского и стоматологического университета обнаружили специфические аутоантитела у некоторых пациентов с шизофренией. Результаты работы, опубликованного в журнале Cell Reports Medicine, предполагают, что тяжелое психическое расстройство может быть связано с аутоиммунной реакцией организма.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Предыдущие исследования показали, что молекула адгезии нервных клеток (NCAM1), которая обеспечивает механическое взаимодействие нейронов друг с другом и работу синапсов, может быть задействована в развитии шизофрении. Ученые провели поиск аутоантител против NCAM1 у 200 здоровых людей и 200 пациентов с психическим заболеванием. Аутоантитела — это молекулы, которые вызывают агрессивную реакцию иммунной системы против клеток и тканей собственного организма.

Аутоантитела были обнаружены лишь у 12 больных шизофренией, что указывает на возможную аутоиммунную природу небольшого подмножества случаев шизофрении. Чтобы подтвердить роль аутоиммунных реакций, специалисты выделили аутоантитела и ввели их в спинномозговую жидкость мышей. Даже не смотря на то, что эти молекулы присутствовали в центральной нервной системы грызунов в течение короткого времени, у животных наблюдались заметные изменения в работе синапсов и поведении в целом. Эти симптомы были похожи на то, что наблюдается у людей с шизофренией.

В частности, мыши с аутоантителами имели когнитивные нарушения и изменения в рефлекторной реакции на испуг, которые также наблюдаются в других животных моделях шизофрении. У грызунов также уменьшалось количество синапсов и дендритных шипов, которые являются структурами, важными для связей между нейронами.