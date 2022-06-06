Как связаны уровень тестостерона у мужчин и риск безработицы

Высокий уровень тестостерона снижает для мужчин риски остаться без работы, выяснили специалисты из Института демографических исследований Макса Планка. Об этом они рассказали в статье в журнале Economics & Human Biology.
Ученые проанализировали сведения масштабного исследования, в рамках которого более 40 тыс. человек сообщили сведения о многих аспектах своей жизни, а также прошли ряд медицинских обследований. Исследователи отобрали данные о 2115 мужчинах в возрасте от 25 до 64 лет, которые сдали анализ крови на уровень тестостерона и сообщили о том, трудоустроены они или нет, и проследили дальнейшую судьбу участников.
Как выяснилось, в последующие месяцы безработные мужчины со средним и высоким уровнем тестостерона реже оставались без работы, а в случае увольнения чаще находили новое рабочее место.
"Наши результаты показывают, что британские мужчины с более высоким уровнем тестостерона с меньшей вероятностью теряют работу, и они с меньшей вероятностью остаются безработными. Вероятно, это связано с различиями в личностных чертах и поведении, обусловленными тестостероном. Например, мы обнаружили, что мужчины с более высоким уровнем тестостерона более уверены в себе, также они сообщили, что чаще используют интернет для поиска работы",
— рассказали исследователи.
Уровень тестостерона, впрочем, измерялся лишь единожды, поэтому в дальнейшем стоит проверить, как на перспективы трудоустройства влияют его колебания, отмечают авторы работы. Также следует выяснить, влияет ли тестостерон на трудоустройство у женщин.