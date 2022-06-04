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3 часа назад

Российские ученые создают метод ранней диагностики тромбозов

FBM.ru

Опасные сосудистые заболевания часто становятся следствием повышенной свертываемости крови. Методы диагностики существуют, но они весьма дорогие и требуют специализированного оборудования, реагентов. Поэтому ученые из Балтийского федерального университета предложили новый метод.

Российские ученые создают метод ранней диагностики тромбозов
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Мы выдвинули гипотезу о том, что у здорового человека тромбоциты спектрально однородны, и проверили ее»,

– говорит специалист университета Андрей Зубин.

Эксперты провели много экспериментов, отбирали пробы и делали спектральную съемку, чтобы подтвердить свою теорию. Благодаря этому важному открытию можно отследить изменения на протяжении определенного периода. По словам ученых, одинаковый цвет был как у тромбоцитов из одной пробы, так и у взятых в разное время анализов у здорового человека.

Следовательно, первый анализ можно взять за эталон всех последующих измерений уровня тромбоцитов в крови. Специалисты надеются, что с помощью их способа можно будет изменить существующий на данный момент подход в медицине.

Известно, что заболевания сосудов сообщают о себе слишком поздно, когда тромбы уже сформировались, закупорив мелкие и крупные пути кровоснабжения. Помимо этого есть опасное осложнение ТЭЛА, которое можно выявить лишь с помощью КТ. И этот метод диагностики назначается уже при сильно выраженных симптомах.

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