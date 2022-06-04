Российские ученые создают метод ранней диагностики тромбозов

Опасные сосудистые заболевания часто становятся следствием повышенной свертываемости крови. Методы диагностики существуют, но они весьма дорогие и требуют специализированного оборудования, реагентов. Поэтому ученые из Балтийского федерального университета предложили новый метод.

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«Мы выдвинули гипотезу о том, что у здорового человека тромбоциты спектрально однородны, и проверили ее»,

– говорит специалист университета Андрей Зубин.

Эксперты провели много экспериментов, отбирали пробы и делали спектральную съемку, чтобы подтвердить свою теорию. Благодаря этому важному открытию можно отследить изменения на протяжении определенного периода. По словам ученых, одинаковый цвет был как у тромбоцитов из одной пробы, так и у взятых в разное время анализов у здорового человека.

Следовательно, первый анализ можно взять за эталон всех последующих измерений уровня тромбоцитов в крови. Специалисты надеются, что с помощью их способа можно будет изменить существующий на данный момент подход в медицине.