Российские ученые создают метод ранней диагностики тромбозов

Опасные сосудистые заболевания часто становятся следствием повышенной свертываемости крови. Методы диагностики существуют, но они весьма дорогие и требуют специализированного оборудования, реагентов. Поэтому ученые из Балтийского федерального университета предложили новый метод.
«Мы выдвинули гипотезу о том, что у здорового человека тромбоциты спектрально однородны, и проверили ее»,
– говорит специалист университета Андрей Зубин.
Эксперты провели много экспериментов, отбирали пробы и делали спектральную съемку, чтобы подтвердить свою теорию. Благодаря этому важному открытию можно отследить изменения на протяжении определенного периода. По словам ученых, одинаковый цвет был как у тромбоцитов из одной пробы, так и у взятых в разное время анализов у здорового человека.
Следовательно, первый анализ можно взять за эталон всех последующих измерений уровня тромбоцитов в крови. Специалисты надеются, что с помощью их способа можно будет изменить существующий на данный момент подход в медицине.
Известно, что заболевания сосудов сообщают о себе слишком поздно, когда тромбы уже сформировались, закупорив мелкие и крупные пути кровоснабжения. Помимо этого есть опасное осложнение ТЭЛА, которое можно выявить лишь с помощью КТ. И этот метод диагностики назначается уже при сильно выраженных симптомах.