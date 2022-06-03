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1 час назад

Правда ли от холода больше хочется в туалет? Научное объяснение

Ferra.ru

Замечали, что, когда замерзаете, начинает хотеться в туалет? Вам не кажется, в человеческом организме действительно есть такой механизм. Научное издание Science Alert объяснило, как он работает.

Правда ли от холода больше хочется в туалет?
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Во-первых, многое зависит от сезона. Летом мы, как правило, находимся на улице и более активны. Из-за тепла мы больше потеем, что влияет на количество жидкости в организме. Объём мочи часто уменьшается. Зимой нам может чаще хотеться в туалет.

Во-вторых, если нам очень быстро становится холодно, тело защищает наши внутренние органы несколькими способами. Одним из них является «холодовой диурез» или увеличение выделения мочи в ответ на холод. Дело в том, что кровь отводится от кожи, чтобы избежать потери тепла. Это означает, что больше крови в конечном итоге проходит через внутренние органы, она приливает к почкам в большем объёме и под более высоким давлением. В результате увеличивается и скорость выделения мочи.

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