Правда ли от холода больше хочется в туалет?

Замечали, что, когда замерзаете, начинает хотеться в туалет? Вам не кажется, в человеческом организме действительно есть такой механизм. Научное издание Science Alert объяснило, как он работает.

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Во-первых, многое зависит от сезона. Летом мы, как правило, находимся на улице и более активны. Из-за тепла мы больше потеем, что влияет на количество жидкости в организме. Объём мочи часто уменьшается. Зимой нам может чаще хотеться в туалет.