Создан антибиотик, убивающий невосприимчивые к лекарствам бактерии

Группа учёных из Рокфеллеровского университета представили свою свежую разработку — антибиотик цилагицин, способный оказывать воздействие даже на устойчивые к лекарственным препаратам бактерии.

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К таковым, например, относятся Clostridium difficile или метициллин-резистентный золотистый стафилококк. При этом обнаружить новый тип антибиотика удалось лишь при помощи искусственного интеллекта и специальных алгоритмов.

Сообщается, что система помогла учёным подобрать соединения, которые близки к антибиотикам по своей структуре. А уже затем химики синтезировали их в лаборатории.