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4 часа назад

Создан воздействующий на устойчивые бактерии антибиотик

Lenta.ru

Команда специалистов из Рокфеллеровского университета создала новый антибиотик цилагицин, который способен воздействовать даже на устойчивые к лекарственным препаратам бактерии, например, на Clostridium difficile или на метициллин-резистентный золотистый стафилококк. Об этом сообщается в журнале Science.

Создан воздействующий на устойчивые бактерии антибиотик
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Обнаружить цилагицин удалось благодаря использованию искусственного интеллекта и алгоритмам. Система помогла ученым подобрать соединения, которые близки к антибиотикам по своей структуре, а затем химики синтезировали их в лаборатории.

Оказалось, что механизм работы цилагицина основан на соединении двух молекул — C55-P и C55-PP, именно он и отвечает за высокую эффективность препарата против антибиотикорезистентных патогенов.

В марте 2022 года российские специалисты Ставропольского государственного медицинского университета с помощью искусственного интеллекта создали новые вещества с антибактериальной устойчивостью, что позволяет применять их в качестве альтернативы антибиотикам.

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