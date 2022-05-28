Оценен риск совместной мутации оспы обезьян и Covid‑19

Ведущие медицинские эксперты рассказали, может ли у оспы обезьян и коронавируса произойти совместная мутация и грозит ли планете новая пандемия. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».Доктор и телеведущий Александр Мясников считает, что идея о совместной мутации не такая уж безумная. Но с биологической точки зрения такое вряд ли произойдет, потому что вирусы очень разные. Он добавил, что оспа обезьян очень трудно передается между людьми. Для заражения данной болезнью нужен очень тесный контакт — через слизистые, лопнувшие пузырьки, семенную жидкость или длительный поцелуй.

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Главный научный сотрудник центра Гамалеи Анатолий Альтштейн согласен с Александром Мясниковым. Он отметил, что вирусы абсолютно разные и нет способов их скрещивания.

«Covid-19 — это РНК-содержащий вирус, а оспа обезьян — это ДНК-содержащий вирус, и они между собой никак не склеиваются, даже при большом желании и в лабораторных условиях. Следовательно, вероятность появления нового вирусного мутанта из двух этих «скрещенных инфекций» сведена к нулю», - пояснил специалист.

По его словам, из-за активного распространения в мире оспа обезьян может дойти и до РФ, но она не достигнет масштабов эпидемии.