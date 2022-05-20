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1 час назад

Установлена связь между изменчивостью температуры и смертностью

Сибмеда

Исследование, которое было опубликовано в The Lancet Planetary Health, показало, что в период с 2000 по 2019 год в среднем 1,75 миллиона смертей в год были связаны с изменчивостью температуры.

Установлена связь между изменчивостью температуры и смертностью
Фото: СибмедаСибмеда

В работе изучалась связь между изменчивостью температуры и смертностью в 750 населенных пунктах в 43 странах мира. Смерти по этой причине составили 3,4% всех смертей в мире в период с 2000 по 2019 год. В Азии, Австралии и Новой Зеландии процент смертности был выше, чем в среднем по миру.

Учёные указали, что повышенный риск смерти связан с кратковременной изменчивостью температуры, и констатировали, что этот вопрос досконально не изучен научным сообществом. Профессор Юмин Го, директор отдела исследования качества воздуха (CARE) в Монаше, выразил уверенность, что влиянию изменчивости температуры на здоровье требуется уделять больше внимания.

Он отметил, что изменение климата является серьёзной проблемой 21 века – а температурная нестабильность влияет на показатели смертности не меньше, чем загрязнение воздуха. И поскольку температура становится всё более нестабильной, необходимо применять меры для защиты здоровья человека от погодных колебаний.

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