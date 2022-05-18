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18 минут назад

Бараны помогают врачам понять секреты повреждений мозга

Ferra.ru

Понимание и лечение травматических повреждений головного мозга (ТПГМ) у людей затруднено. Однако ученые нашли новый инструмент для изучения этих состояний в виде бьющихся головой животных, таких как бигхорнские овцы и мускоксены, у которых они обнаружили признаки травм головы.

Бараны помогают врачам понять секреты повреждений мозга
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это открытие противоречит общепринятому мнению о состоянии мозга животных, наносящих удары головой. Некоторые из них, например, самцы мускоксенов, могут развивать скорость до 48 км/ч, прежде чем столкнуться друг с другом в рамках ритуалов спаривания и социальной иерархии, однако у них было обнаружено мало свидетельств травм и сотрясений мозга.

Команда изучила мозги трех погибших мускоксов и четырех бигхорнов, и их первоначальный анализ не выявил никаких сюрпризов: сканирование показало неповрежденные структуры мозга у каждого животного. Затем мозг был разрезан на срезы и обработан антителами, которые выявляют фосфорилированные формы белка под названием тау, часто встречающегося в мозге пациентов с ТПГМ, а также с болезнью Альцгеймера.

При рассмотрении под микроскопом в мозге бигхорнских овец были обнаружены слабо различимые уровни антител. В мозге мускоксена, напротив, уровень антител был легко различим, а в префронтальной области коры головного мозга было обнаружено большое количество клубков тау, особенно вблизи поверхности.

“Наши результаты открывают возможность того, что мозг этих животных подвергается хроническому, повторяющемуся повреждению, как это наблюдается у некоторых пациентов с ТПГМ”,

– заявили ученые.

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