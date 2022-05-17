Швейцарские ученые установили, какие механизмы обеспечивают обработку эмоций, происходящую во время фазы быстрого сна в префронтальной коре. Обнаруженные процессы позволяют оптимизировать эмоциональные реакции на различные стрессовые факторы.

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Исследователи из Бернского университета и Университетской клиники Берна (Швейцария) выяснили, как мозг обрабатывает эмоции во время фазы быстрого сна, чтобы закрепить накопленные положительные переживания, но ослабить отрицательные и травмирующие. Результаты исследования, опубликованного в журнале Science, расширяют наше понимание роли сна в психическом здоровье.

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Во время фазы быстрого сна (фаза быстрых движений глаз или парадоксальный сон) мы видим сновидения, часто они бывают эмоционально насыщены. До сих пор остается неясно, как и почему реактивируются эти эмоции. При этом префронтальная кора, которая участвует в регуляции эмоций при бодрствовании, во время быстрого сна не так активна.

Обработка эмоций крайне важна для психического здоровья. Так, накопление негативных переживаний, например страха и тревоги, может привести к развитию психических расстройств.

Чтобы исследовать реактивацию эмоций, ученые приучали мышей распознавать слуховые стимулы, связанные с опасными и безопасными экспериментальными ситуациями. Затем они регистрировали активность отдельных нейронов в мозге грызунов во время сна и бодрствования. В итоге удалось нанести на карту различные области нейронов и определить, как преобразуются связанные с эмоциями воспоминания во время фазы быстрого сна.

Нейроны состоят из тела (сомы), которое получает информацию через дендриты и передает ее дальше через аксоны. Результаты исследования показали необычную активность пирамидальных нейронов префронтальной коры во время быстрого сна. Некоторые сомы нейронов оставались неактивными, в том время как дендриты чрезмерно активировались.

Искусственное подавление активности дендритов, специфичной для быстрой фазы сна, привело к тому, что мыши перестали различать опасные и безопасные стимулы. Таким образом, активность дендритов кодировала эмоции и различия между ними. Сома нейрона не пропускала этот сигнал дальше, если он был слишком сильным.