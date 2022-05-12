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4 часа назад

Болезнь Паркинсона у людей начнут лечить стволовыми клетками

Ferra.ru

Группа ученых продемонстрировала, как имплантация стволовых клеток крысам может привести к значительному восстановлению двигательных симптомов, характерных для болезни Паркинсона, и теперь они готовятся к испытаниям на людях.

Болезнь Паркинсона начнут лечить стволовыми клетками
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Потеря нейронов в структуре в среднем мозге способствует появлению двигательных симптомов у пациентов с болезнью Паркинсона, поэтому использование терапии стволовыми клетками для их замены - очень привлекательная идея, которая уже начала переходить от испытаний на животных к испытаниям на людях.

Ученые из Университета штата Аризона экспериментировали с этим процессом и опробовали нейроны на крысах в рамках экспериментального исследования. Идея заключалась в том, чтобы оптимизировать метод производства этих клеток, внести коррективы и посмотреть, какие версии принесут наибольшее улучшение симптомов болезни Паркинсона у грызунов, в идеале приближая технологию к клиническому применению.

Команда обнаружила, что 17-дневные стволовые клетки "заметно превосходят" другие типы, а у крыс, которым они были пересажены в мозг, наблюдалось значительное восстановление двигательных симптомов.

После получения таких многообещающих результатов, эта методика присоединится к небольшому числу подобных технологий, изучаемых на людях в рамках первого в своем роде испытания. Оно будет сосредоточено на определенной популяции людей, страдающих болезнью Паркинсона с мутацией в гене паркина, заявили ученые.

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