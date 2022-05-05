Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
3 часа назад

Научно доказано: музыка помогает восстановиться после инсульта

Ferra.ru

Есть разные способы реабилитации после инсульта. Один из них, как демонстрируют различные исследования, предполагает обращение к музыке.

Доказано: музыка помогает восстановиться после инсульта
Фото: ferraferra

Примерно треть людей после инсульта сталкиваются с афазией, то есть нарушениями речи. Однако учёные давно выяснили, что хотя пациентам может быть трудно говорить, они нередко могут петь. Также существуют такие методики лечения, как мелодико-интонационная терапия, прослушивание музыки, обучение игре на музыкальных инструментах.

Исследование 2008 года, опубликованное в Brain, показало, что даже прослушивание музыки в течение 60 минут ежедневно на раннем этапе восстановления после инсульта улучшает внимание, память, повышает настроение.

В 2014 году это исследование продолжилось, и выяснилось, что при прослушивании композиций в мозге происходят изменения в областях, которые отвечают за вербальную (речевую) память, языковые навыки, сосредоточенность. Причём наибольший эффект оказывают песни с вокальными партиями.

Эксперты полагают, что большую роль играет и ежедневная вовлечённость в музыку людей, которые восстанавливаются после инсульта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители