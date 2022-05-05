Доказано: музыка помогает восстановиться после инсульта

Есть разные способы реабилитации после инсульта. Один из них, как демонстрируют различные исследования, предполагает обращение к музыке.

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Примерно треть людей после инсульта сталкиваются с афазией, то есть нарушениями речи. Однако учёные давно выяснили, что хотя пациентам может быть трудно говорить, они нередко могут петь. Также существуют такие методики лечения, как мелодико-интонационная терапия, прослушивание музыки, обучение игре на музыкальных инструментах.

Исследование 2008 года, опубликованное в Brain, показало, что даже прослушивание музыки в течение 60 минут ежедневно на раннем этапе восстановления после инсульта улучшает внимание, память, повышает настроение.

В 2014 году это исследование продолжилось, и выяснилось, что при прослушивании композиций в мозге происходят изменения в областях, которые отвечают за вербальную (речевую) память, языковые навыки, сосредоточенность. Причём наибольший эффект оказывают песни с вокальными партиями.

Эксперты полагают, что большую роль играет и ежедневная вовлечённость в музыку людей, которые восстанавливаются после инсульта.