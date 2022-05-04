Ученые научились доставлять лекарства к опухоли с помощью солей кальция

Ученые лаборатории молекулярно-генетических исследований Университетской клиники ННГУ, нового физтеха ИТМО и Центра радиологии и хирургических технологий Гранова (Санкт-Петербург) разработали новый метод доставки радиофармпрепаратов к опухоли при лечении рака.

Фото: Naked-Science.ru Naked-Science.ru

Веществом-платформой для доставки радиоактивных частиц стал карбонат кальция, который помогает лекарству накапливаться в опухоли, минимально повреждая здоровые ткани. Исследователи использовали карбонатную оболочку в качестве транспорта для радиоизотопа Лютеция (Lu). При этом лучший эффект радиофармпрепарат проявил в сочетании с химиотерапией.

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«Мы разработали простую и эффективную методику «упаковки» радионуклидов в частицы из карбоната кальция. Она позволяет быстро и технологично «собирать» полые капсулы и покрытые оболочкой частицы лекарственного средства. Поверхность частиц карбоната кальция можно модифицировать органическими добавками и молекулярными переносчиками, что повышает стабильность этих носителей в биологических жидкостях»,

– сообщила заведующая лабораторией молекулярно-генетических исследований Университетской клиники ННГУ Дарья Кузнецова.

Исследователи провели эксперименты на мышах с метастазами рака легких, лабораторные животные получали дозы радиопрепарата внутривенно. Однократная радионуклидная терапия подавила развитие опухолей и уменьшила размеры метастазов, при этом удалось избежать поражения здоровых органов и тканей.

«В идеале терапевтические частицы должны накапливаться в органе-мишени, а их избыточное количество должно быстро выводиться из организма. Мы использовали микронные частицы, которые избирательно накапливаются в легких только за счет своего размера. Направляющие антитела и другие агенты направленной доставки не нужны. После внутривенного введения микрочастицы сосредотачивались в легких мышей и оставались там в течение 10-15 суток»,

– сообщила Дарья Кузнецова.

Кроме этого, сочетание радиотерапии с химиотерапией распространенным препаратом цисплатином (CDDP) на 20 процентов повысило выживаемость лабораторных животных. По мнению ученых, такой подход к лечению метастатических опухолей в сочетании с повышением точности и безопасности методов ядерной медицины позволит сделает успешным комбинированное лечение пациентов с метастазами рака, когда лучевая терапия и хирургическое вмешательство не приносят эффекта.