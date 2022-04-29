Ученые открыли дефектный белок бактерий, действующий как антибиотик

Американские молекулярные биологи открыли дефектный бактериальный белок, действие которого на микробов схоже с действием антибиотиков из класса аминогликозидов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Брукхевенской национальной лаборатории (BNL).
«Поиски новых «мишеней» внутри микробов и разработка альтернативных стратегий по подавлению их роста становятся все более важными для человечества. Открытый нами белок пока нельзя использовать в качестве лекарства, однако его обнаружение дает нам надежду на создание нового способа уничтожения опасных бактерий»,
– приводятся в сообщении слова научного сотрудника BNL Пола Фраймута.
Отмечается, что Фраймут с коллегами обнаружили потенциальную альтернативу для антибиотиков в ходе изучения белков, производивших клетки нескольких трансгенных штаммов обычной кишечной палочки (Escherichia coli), в геном которой были пересажены гены растений.
Изначально данные опыты были направлены на поиск ферментов, которые бы позволили быстро конвертировать растительную биомассу в топливо.
В ходе эксперимента биологи обнаружили, что трансплантация и активация одного из таких генов приводит к тому, что все микробы в культуре почти сразу погибают. Это натолкнуло исследователей на мысль более детально изучить ген ARF48.
В результате исследователей выяснилось, что во вставленной копии ARF48 есть короткий участок из 30 нуклеотидов, который нарушает работу рибосом – клеточных «белковых фабрик». Дефектные белки вроде ARF48 обычно уничтожаются специализированными ферментами микробов, но при пересадке этого не происходило.
Ученые рассчитывают, что дальнейшее изучение открытых ими белков позволит понять, как можно воспроизвести процесс их формирования внутри болезнетворных микробов.