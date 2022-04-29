Ученые открыли дефектный белок бактерий, действующий как антибиотик

Американские молекулярные биологи открыли дефектный бактериальный белок, действие которого на микробов схоже с действием антибиотиков из класса аминогликозидов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Брукхевенской национальной лаборатории (BNL).

Фото: «Мир 24» / Сергей Минеев (МТРК «Мир») «Мир 24» / Сергей Минеев (МТРК «Мир»)

«Поиски новых «мишеней» внутри микробов и разработка альтернативных стратегий по подавлению их роста становятся все более важными для человечества. Открытый нами белок пока нельзя использовать в качестве лекарства, однако его обнаружение дает нам надежду на создание нового способа уничтожения опасных бактерий»,

– приводятся в сообщении слова научного сотрудника BNL Пола Фраймута.

Отмечается, что Фраймут с коллегами обнаружили потенциальную альтернативу для антибиотиков в ходе изучения белков, производивших клетки нескольких трансгенных штаммов обычной кишечной палочки (Escherichia coli), в геном которой были пересажены гены растений.

Изначально данные опыты были направлены на поиск ферментов, которые бы позволили быстро конвертировать растительную биомассу в топливо.

В ходе эксперимента биологи обнаружили, что трансплантация и активация одного из таких генов приводит к тому, что все микробы в культуре почти сразу погибают. Это натолкнуло исследователей на мысль более детально изучить ген ARF48.

В результате исследователей выяснилось, что во вставленной копии ARF48 есть короткий участок из 30 нуклеотидов, который нарушает работу рибосом – клеточных «белковых фабрик». Дефектные белки вроде ARF48 обычно уничтожаются специализированными ферментами микробов, но при пересадке этого не происходило.