Иммунологи нашли ген, мутация которого вызывает волчанку

Причиной волчанки может быть мутация гена TLR7, играющего важную роль в работе иммунитета, выяснили специалисты из Школы медицинских исследований Джона Кертина в Австралии. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

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Волчанка — аутоиммунное заболевание, которое приводит к воспалительным процессам в органах и суставах, кожным высыпаниям и другим симптомам, а в наиболее тяжелых случаях может быть смертельно.

Исследователи обратили внимание на мутацию гена TLR7, усиливающую его активность, у испанской девочки с волчанкой. Чтобы проверить связь с болезнью, ученые отредактировали геном мышей, вызвав у них такую же мутацию.

«У мышей, несущих мутантный белок TLR7, развилось состояние, имитирующее тяжелое аутоиммунное заболевание у людей. Это доказывает, что мутация TLR7 вызывает волчанку», — рассказали исследователи.