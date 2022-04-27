Исследование, проведенное благотворительной организацией Asthma and Lung UK, показало, что женские гормоны могут вызывать обострение астмы. Об этом сообщает "Би-би-си".

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По данным Управления национальной статистики, за последние пять лет от приступов астмы скончались более 5,1 тысячи женщин и менее чем 2,3 тысячи мужчин. Частота госпитализаций с этим заболеванием в Великобритании среди девочек и мальчиков в раннем подростковом возрасте равнозначна.

Среди людей в возрасте от 20 до 50 лет женщины попадают в больницы с приступами астмы в два раза с лишним раза чаще, чем мужчины.

Специалисты Бейлорского медицинского колледжа в США ранее выяснили, что астматическая реакция способна защитить организм от патогенов в легких.

Новые эксперименты на мышах показали, что дрожжеподобный грибок Candida albicans вызывает аллергическую реакцию с помощью пептида кандидализина.

Кандидализин связывается с рецептором GP1b-альфа на поверхности тромбоцитов. Это побуждает тромбоциты высвобождать белок Dkk-1, который, в свою очередь, активирует T-лимфоциты Th2 и Th17, регулирующие иммунный ответ.