Маск назвал мозговые чипы одним из способов лечения ожирения

Во время одной из лекций TED глава компании Neuralink Илон Маск заявил, что чипы можно будет использовать для борьбы с ожирением. Об этом пишет портал TechTimes.

По его словам, чипы смогут усиливать активность мозга человека. Их можно использоваться для контроля области гипоталамуса, которая отвечает за аппетит. Маск надеется получить работоспособные решения уже к 2027 году.

С 2017 года компания тестирует свои нейроимпланты на обезьянах. За несколько лет экспериментов Neuralink из 23 подопытных приматов в муках умерли 15. Чипы Neuralink были имплантированы путем сверления отверстий в черепах обезьян. У одного примата из-за чипа возникло острое воспаление кожи, у другой обезьяны диагностировали кровоизлияние в мозг. Опыты на людях запланированы Маском на 2022 год.