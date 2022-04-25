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2 часа назад

Илон Маск назвал мозговые чипы Neuralink одним из способов лечения ожирения

Газета.Ruиещё 1

Во время одной из лекций TED глава компании Neuralink Илон Маск заявил, что чипы можно будет использовать для борьбы с ожирением. Об этом пишет портал TechTimes.

Маск назвал мозговые чипы одним из способов лечения ожирения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, чипы смогут усиливать активность мозга человека. Их можно использоваться для контроля области гипоталамуса, которая отвечает за аппетит. Маск надеется получить работоспособные решения уже к 2027 году.

С 2017 года компания тестирует свои нейроимпланты на обезьянах. За несколько лет экспериментов Neuralink из 23 подопытных приматов в муках умерли 15. Чипы Neuralink были имплантированы путем сверления отверстий в черепах обезьян. У одного примата из-за чипа возникло острое воспаление кожи, у другой обезьяны диагностировали кровоизлияние в мозг. Опыты на людях запланированы Маском на 2022 год.

По его заверениям, это поможет людям справиться с поражением головного и спинного мозга. Операцию по вживлению чипов будет проводить специальный робот. Neuralink — это стартап Илона Маска, который занимается разработкой производством имплантируемых в мозг чипов.

Наука,Илон Маск,
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