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1 час назад

Психологи не нашли разницы в поведении человеческой толпы и косяков рыб

Газета.Ruиещё 1

Специалисты Брауновского университета (США) использовали технологии виртуальной реальности и разработали модель, способную предсказывать поведение и движение людей в толпе. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Психологи не нашли разницы в поведении человеческой толпы и косяков рыб
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Большинство распространенных моделей основаны на физике – силах притягивания и отталкивания, и не полностью описывают, почему люди в группе ведут определенным образом, - пояснил автор работы Уильям Уоррен. – Мы — первая команда, которая предложила сенсорный базис для этого типа скоординированного движения".

Чтобы создать модель, ученые следили за движениями и взаимодействием людей с очками виртуальной реальности, находящихся в виртуальной толпе. Выяснилось, что подобно стаям птиц, стадам скота или косякам рыб люди стараются в толпе двигаться как единое целое, вместо того, чтобы выбирать направление движения индивидуально. Модель оказалась способна весьма точно предсказывать направление движения толпы.

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