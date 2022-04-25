Психологи не нашли разницы в поведении человеческой толпы и косяков рыб

Специалисты Брауновского университета (США) использовали технологии виртуальной реальности и разработали модель, способную предсказывать поведение и движение людей в толпе. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

"Большинство распространенных моделей основаны на физике – силах притягивания и отталкивания, и не полностью описывают, почему люди в группе ведут определенным образом, - пояснил автор работы Уильям Уоррен. – Мы — первая команда, которая предложила сенсорный базис для этого типа скоординированного движения".

Чтобы создать модель, ученые следили за движениями и взаимодействием людей с очками виртуальной реальности, находящихся в виртуальной толпе. Выяснилось, что подобно стаям птиц, стадам скота или косякам рыб люди стараются в толпе двигаться как единое целое, вместо того, чтобы выбирать направление движения индивидуально. Модель оказалась способна весьма точно предсказывать направление движения толпы.