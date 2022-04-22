Ученые обнаружили 58 новых мутаций, вызывающих рак

В ходе масштабного исследования были проанализированы геномы раковых клеток более чем 12 000 пациентов. Выявлено 58 новых мутационных сигнатур, которые дают ключ к разгадке новых причин возникновения рака.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Раковые клетки могут содержать тысячи различных и необычных мутаций, но известно лишь несколько, которые действительно определяют развитие опухоли. Новое исследование значительно расширяет предыдущие результаты, предоставляя наиболее полную картину того, какие мутации вызывают большинство видов рака человека.

“Определение мутационных сигнатур важно потому, что они подобны отпечаткам пальцев на месте преступления - они помогают точно определить виновников рака”,

- объясняет Серена Ник-Зайнал, соавтор нового исследования.

Новое исследование подтвердило 51 мутационную сигнатуру, зафиксированную в предыдущих исследованиях, и обнаружило 58 совершенно новых мутационных сигнатур.

Причины большинства этих новых мутационных признаков неизвестны, и, по мнению исследователей, это указывает на то, что существует множество факторов, способных вызвать рак, которые мы еще не обнаружили.

Благодаря этому новому исследованию и работе, проведенной в 2020 году, ученые уверены, что теперь они обнаружили большинство мутационных сигнатур, которые приводят к развитию распространенных видов рака. Считается, что неизвестность причин мутаций объясняет более редкие формы рака, охватывающие менее одного процента опухолей.