Психиатры усомнились в эффективности антидепрессантов

Прием антидепрессантов не приводит к заметному улучшению состояния, полагают исследователи из Университета короля Сауда в Саудовской Аравии. Подробности они изложили в статье в журнале PLOS ONE.

Исследователи проанализировали данные из Панельного исследования медицинских расходов США за 2005-2015 годы, в котором отслеживаются медицинские услуги, за которыми обращаются американцы. За рассмотренный период диагноз "депрессия" ежегодно ставился в среднем 17,5 млн человек, за которыми врачи наблюдали около двух лет. 57,6% пациентов получали антидепрессанты.

Пациенты, принимавшие антидепрессанты, имели некоторое улучшение психического состояния. Однако, сравнив их с теми, которые не принимали антидепрессанты, исследователи не обнаружили статистически значимой разницы - изменения в качестве жизни тех, кто принимал антидепрессанты в течение двух лет, существенно не отличались от изменений у тех, кто не принимал эти препараты.

"Хотя нам по-прежнему необходимо, чтобы пациенты с депрессией продолжали принимать антидепрессанты, необходимы долгосрочные исследования, оценивающие фактическое влияние фармакологических и нефармакологических вмешательств на качество жизни этих пациентов", - отметили авторы работы.

В исследовании не было возможности отдельно проанализировать какие-либо подтипы или различные степени тяжести депрессии, отмечают исследователи. Кроме того, при оценке состояния пациентов использовался опросник SF-12 - упрощенный вариант опросника SF-36, посвященного общему качеству жизни, психическому и физическому здоровью.