Владение иностранными языками замедляет старение мозга и защищает его от развития возрастных заболеваний. К такому выводу пришли российские и британские нейрофизиологи. Об этом пишет «ТАСС».

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Ученые выяснили, что люди, которые с детства говорят на двух языках, или выучили один или несколько иностранных языков во взрослом возрасте, реже страдают от возрастных заболеваний головного мозга, в том числе болезни Альцгеймера.

Участие в исследовании приняли 60 добровольцев старше 60 лет, половина из которых владела двумя и более языками. Им предложили участникам пройти серию опросов и тестов на когнитивные способности и концентрацию внимания.

Участники должны были смотреть на экран монитора, куда постоянно выводилось пять стрелок или геометрических объектов. Им нужно было максимально быстро определить направление, на которое указывала центральная стрелка или объекты, игнорируя направление соседних фигур.

Скорость выполнения теста существенно снижается по мере старения человека. Участники, владеющие несколькими языками, справились с заданием быстрее, чем говорящие только на одном языке. По словам ученых, их результат был, как будто бы они были на 5-7 моложе остальных участников эксперимента.