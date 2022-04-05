Ученые нашли самый приятный запах

Международная группа исследователей выяснила, что люди разного происхождения любят одни и те же запахи.

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Ученые хотели понять, одинаково ли люди во всем мире воспринимают запахи или же существуют культурные отличия, как принято считать. Оказалось, что происхождение человека мало влияет на его отношение к ароматам. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Для анализа отобрали девять сообществ, представляющих различный образ жизни: четыре группы охотников-собирателей и пять групп с различными формами земледелия и рыболовства. Некоторые из этих групп имеют очень мало контактов с западными продуктами питания или предметами домашнего обихода. Всего в исследовании приняли участие 235 человек, которых попросили оценить, какие запахи приятны, а какие - нет.

Результаты показывают различия между людьми в каждой группе, но в целом были похожи. Исследователи показывают, что вариации в значительной степени объясняются молекулярной структурой (41 процент) и личными предпочтениями (54 процента).

Оказалось, что приятность запаха определяет структура молекулы. Исследователи обнаружили, что одни запахи нравились больше, чем другие, независимо от культурной принадлежности участников. Личные предпочтения могут быть связаны с культурой, но больше - с генетическим строением.

Так, лучше всего для каждого человека пахнет ваниль и этилбутират (запах персика). Самым неприятным оказался запах изовалериановой кислоты, ассоциирующаяся с грязными носками, соевым молоком и так далее.