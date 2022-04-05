Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
2 часа назад

Ученые определили самый приятный запах

Российская Газетаиещё 3

Международная группа исследователей выяснила, что люди разного происхождения любят одни и те же запахи.

Ученые нашли самый приятный запах
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Ученые хотели понять, одинаково ли люди во всем мире воспринимают запахи или же существуют культурные отличия, как принято считать. Оказалось, что происхождение человека мало влияет на его отношение к ароматам. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Для анализа отобрали девять сообществ, представляющих различный образ жизни: четыре группы охотников-собирателей и пять групп с различными формами земледелия и рыболовства. Некоторые из этих групп имеют очень мало контактов с западными продуктами питания или предметами домашнего обихода. Всего в исследовании приняли участие 235 человек, которых попросили оценить, какие запахи приятны, а какие - нет.

Результаты показывают различия между людьми в каждой группе, но в целом были похожи. Исследователи показывают, что вариации в значительной степени объясняются молекулярной структурой (41 процент) и личными предпочтениями (54 процента).

Оказалось, что приятность запаха определяет структура молекулы. Исследователи обнаружили, что одни запахи нравились больше, чем другие, независимо от культурной принадлежности участников. Личные предпочтения могут быть связаны с культурой, но больше - с генетическим строением.

Так, лучше всего для каждого человека пахнет ваниль и этилбутират (запах персика). Самым неприятным оказался запах изовалериановой кислоты, ассоциирующаяся с грязными носками, соевым молоком и так далее.

Ученые выдвинули теорию, что приятные ароматы увеличивали шансы на выживание в ходе эволюции человека. В дальнейшем они попытаются узнать, как связана молекулярная структура с тем, что происходит в мозге во время обоняния.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители