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Ученые из США обнаружили вызывающие ожирение гены

Lenta.ruиещё 2
26 минут назад

Ученые из Университета Вирджинии в США обнаружили гены, которые отвечают за набор веса. Об этом сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале PLOS Genetics.

Ученые из США обнаружили вызывающие ожирение гены
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исследователи выяснили, что есть 293 гена, которые тем или иным образом влияют на массу тела человека. Из них 14 способствуют развитию ожирения, а три — предотвращают набор веса. Ученые считают, что их открытие позволит ускорить разработку методов лечения ожирения. Отмечается, что исследование проводилось на червях, 70 процентов генов которых совпадают с людьми.

Ранее международная группа исследователей выяснила, что основной причиной ожирения является не переедание, а потребление пищи с высоким гликемическим индексом. Исследователи из Гарвардского, Корнеллского и Калифорнийского университета совместно с коллегами выдвинули новое объяснение ожирения, основанное на углеводно-инсулиновой модели, которая, по их мнению, лучше объясняет заболевание и его биологические причины. Согласно ей, главная причина ожирения — чрезмерное потребление пищи с высоким гликемическим индексом, в частности, продуктов с высокой степенью переработки, быстрых углеводов.

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