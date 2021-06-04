Почему алкоголь по-разному влияет на разные народы

Традиции употребления алкогольных напитков довольно сильно различаются в разных странах. Более того, на представителей разных народов алкоголь действует по-разному. О том, почему так происходит, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Самогонщики" Кадр из фильма "Самогонщики"

Основа любого алкогольного напитка - этилен, который по сути для любого живого организма является ядом. Но природа сумела сделать так, чтобы свести опасное действие этого вещества к минимуму. Практически любой живой организм имеет “в запасе” особые ферменты, нейтрализующие негативное влияние этанола. За их выработку отвечает печень, которая работает над расщеплением и выведением алкоголя из организма.

Однако существуют весьма значительные отличия в способности представителей некоторых народов нейтрализовывать в организме алкоголь. Это зависит от того, какое количество особых ферментов “заложила” в организм природа и почему.

Некоторые исследователи считают, что влияние алкоголя на представителей разных народов в большой степени зависит от того, насколько он был распространен в той или иной местности в прошлом. Но большинство сходятся во мнении, что основополагающим фактором является то, чем привыкли питаться люди разных народностей.

Так, например, жители северных регионов нашей планеты из-за особенностей климата вынуждены основой своего рациона делать жирную пищу, богатую белками и протеином, включая в меню малое количество углеводов. Такая “диета” помогает в частности чукчам и эвенкам легче переносить низкую температуру воздуха и делает более устойчивыми к болезням сердца.

Такая традиция питания вместе с тем стала причиной того, что северные жители хуже переносят алкоголь. Дело в том, что этиловый спирт перерабатывается организмом совершенно тем же путем, что и жирная пища. Если в меню добавляются еще и алкогольные напитки, печень не успевает справляться с выводом алкогольных токсинов. Поэтому даже небольшие дозы спиртного для северян могут представлять большую опасность.

С южанами дело обстоит совершенно иначе. У многих южных народов в рацион входит виноград, который сам по себе в результате естественного брожения в желудочно-кишечном тракте приводит к появлению малых доз алкоголя. В течение многих веков организм научился сам по себе вырабатывать большее количество особых ферментов, чтобы эти дозы нейтрализовать.