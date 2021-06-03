В чем опасность изменения климата для здоровья людей

В числе прочих угроз для человечества изменение климата на нашей планете представляет серьезную опасность для здоровья людей. В докладах Межправительственной группы экспертов ООН по вопросам изменения климата уже довольно давно начали появляться сообщения о подтвержденных данных воздействия изменения климата на человека. Каким образом влияет глобальное потепление на здоровье людей, чем это чревато и возможно ли решить проблему, попытался разобраться “Рамблер”.

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Ученые всего мира все чаще говорят о проблемах, вызванных климатическим кризисом, который привел к кризису общественного здравоохранения. Эксперты отмечают, что многие серьезные заболевания ощутимо реагируют на изменение температуры воздуха и весьма зависимы от выпадения осадков. В частности, к таким болезням относятся заболевания, возбудителями которых являются вирусы, бактерии и паразиты (болезнь Шагаса, лихорадка денге, малярия и др.).

В специальном докладе Межправительственной группы экспертов ООН по вопросам изменения климата авторы уже в 2020 году отметили острую необходимость принятия мер по ограничению роста средней температуры до 1,5 градусов по Цельсию, указывая на то, что на сегодняшний момент планета уже нагрелась на градус сильнее, чем это было в доиндустриальную эпоху. По словам ученых, в противном случае повышение температуры может привести не только к нехватке воды и продуктов во всем мире, но и крайне серьезно сказаться на здоровье человека. В числе прочего эксперты прогнозируют нарушение когнитивных способностей человека, увеличение количества тепловых ударов, болезней сердца и легких.

В научной статье, опубликованной на портале Scientific American, сотрудница Медицинского университета Джорджа Вашингтона , доктор Ниилу Туммала отмечает также, что климатический кризис способствует росту аллергий в мире. По ее словам, повышение уровня углекислого газа приводит к тому, что растения вследствие более высокой скорости фотосинтеза начинают вырабатывать большее количество пыльцы. А это, в свою очередь, может привести к ухудшению симптомов аллергии и увеличить количество людей-аллергиков в мире.

Также доктор Туммала отмечает опасность мелких твердых частиц, которые связаны со сжиганием топлива, способствующего потеплению. Эксперт объясняет, что при вдохе эти частицы попадают в дыхательные пути, перемещаются по ним и в результате оседают в альвеолах легких. Накопление этих частиц может вызвать воспаление и ухудшить симптомы астмы.

Не согласиться с доводами эксперта невозможно: например, согласно прогнозам ВОЗ к 2050 году аллергическими заболеваниями будет поражена большая часть мира. Также, по данным той же организации, от астмы на сегодняшний день страдает более 235 миллионов человек на планете и их число стремительно растет.