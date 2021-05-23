Ученые назвали возможную причину новой пандемии

Связанные с рядом научных учреждений Китая ученые Вэйфэн Ши и Джордж Гао проследили историю появления и распространения вируса: они уточнили, что данный штамм выявили в 2010 году у утки в Китае. Через четыре года ряд случаев зафиксировали в Японии и Южной Корее, причем среди заболевших были и домашние, и дикие птицы. К 2016 году вирус проявился у птиц в Индии, России, Монголии, США, а также в нескольких частях Европы. К 2020 году вспышки H5N8 были обнаружены уже в 46 странах, что указывает на внушающую опасения способность вируса к размножению.