Почему температура тела с годами становится ниже

В 2020 году американские ученые выяснили, что за последние 10 лет температура тела человека значительно снизилась. «Рамблер» расскажет, почему это происходит.

Еще в 1851 году «температурный стандарт» установил немецкий врач Карл Вундерлих. Для этого он обследовал более 25 тысяч человек и выявил средний показатель — 37 °C. Именно поэтому на ртутном термометре это число помечено красным цветом.

Исследователи Стэнфордского университета провели новый анализ, взяв за точки отсчета измерения жителей США с середины XIX века, середины XX века и начала XXI века. Таким образом, количество показаний составил почти 700 тысяч. Им удалось выяснить, что к сегодняшнему дню температура мужчин снизилась на 0,59 °C, а у женщин на 0,32 °C. Теперь средней нормальной температурой принято считать 36,4 °C. Предполагается, что к 2150 году нормальной температурой для людей станет ровно 36 °C.

По мнению исследователей, на изменение температуры повлияло развитие медицины и улучшение уровня жизни. Также значительно снизились риски воспалительных процессов в организме, следовательно уменьшена выработка специализированных белков, которые поднимают температуру.