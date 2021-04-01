Ученые создали и проверили препарат, тормозящий старение

Американские ученые провели первое клиническое испытание препарата на основе глицина и ацетилцистеина. Результаты показали, это средство способно устранить множественные дефекты старения, восстановить мышечную силу и познавательные способности у пожилых людей. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Clinical and Translational Medicine. Препарат исследовали ученые из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне.

Препарат GlyNAC — это комбинация глицина и N-ацетилцистеина (NAC). Глицин используют, как антидепрессивный и ноотропный препарат, а NAC входит в состав популярного муколитического средства АЦЦ. В химических реакциях оба средства служат являются предшественниками эффективного природного антиоксиданта глутатиона.

За 20 лет изучения процессов старения, ученые пришли к выводу, что ключевой аспект защиты от старения — сохранение здоровья митохондрий (клеточных органелл, занимающихся выработкой энергии). Именно митохондрии путем сжигания жира и сахара из пищевых продуктов производят необходимую для поддержания клеточных функций энергию.

Вырабатывая энергию, митохондрии производят свободные радикалы. Это "отходы", которые без антиоксидантов могут повреждать клетки, ДНК, мембраны, липиды и белки.

Самый распространенный антиоксидант, которым клетки нейтрализуют свободные радикалы — глутатион. Ранее ученые определили, что у пожилых людей уровень глутатиона намного ниже, чем у молодых. При этом у них намного выше уровень окислительного стресса и дефектов митохондрий

"Сейчас еще ограничено понимание того, почему эти дефекты возникают у пожилых людей, поэтому эффективные вмешательства для устранения этих дефектов пока отсутствуют", — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора статьи доктора Раджагопала Сехара (Rajagopal Sekhar), доцента медицины в отделении эндокринологии, диабета и прочих заболеваний.

Исследования на животных доказали, что GlyNAC устраняет дефицит глутатиона, снижает окислительный стресс и восстанавливает функцию митохондрий у старых мышей.

В последнем исследовании специалисты давали пожилым добровольцам от 70 до 80 лет GlyNAC в течение 24 недель. При этом они сравнивали их с группой из молодых людей в возрасте от 21 до 30 лет. Они продолжали наблюдение в течение всего курса приема препарата и еще 12 недель после.

"Мы измеряли глутатион в красных кровяных тельцах, уровень митохондриального окисления, плазменные биомаркеры окислительного стресса, повреждения и воспаления, эндотелиальную функцию, содержание глюкозы и инсулина, динамику походки, силу мышц, состав тела, работоспособность, проводили когнитивные тесты, а также оценивали скорость производства глюкозы и распада мышечных белков", — объясняет Сехар.

До приема препарата эти показатели у пожилых и молодых резко отличались, но после курса показатели пожилых улучшились, а у некоторых и вовсе приблизились к уровню молодых.

В частности, нормализовались характерные для старения показатели: митохондриальная дисфункция, дефицит глутатиона, оксидативный стресс, воспаление, резистентность к инсулину, эндотелиальная дисфункция, геномная токсичность, жировые отложения, мышечная сила, работоспособность, скорость ходьбы и когнитивные функции.

Ученые установили, что пожилые хорошо переносят GlyNAC в течение 24 недель, но эффект начинает ослабевать через 12 недель после прекращения приема препарата.