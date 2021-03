Найден способ предотвратить особо опасную форму рака

Ученые Массачусетского технологического института обнаружили, что раковые опухоли окружены эластичной пленкой, которая становится жестче по мере разрастания дефектных тканей. Это ограничивает способность злокачественных клеток образовывать метастазы, который наблюдаются при особо опасных формах и стадиях болезни, и помогает сдерживать рост опухоли. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.