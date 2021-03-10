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Найден способ предотвратить особо опасную форму рака

Lenta.ru
10 марта 2021
Ученые Массачусетского технологического института обнаружили, что раковые опухоли окружены эластичной пленкой, которая становится жестче по мере разрастания дефектных тканей. Это ограничивает способность злокачественных клеток образовывать метастазы, который наблюдаются при особо опасных формах и стадиях болезни, и помогает сдерживать рост опухоли. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Базальная мембрана представляет собой тонкий неклеточный слой, окружающий не только раковые опухоли, но и здоровые ткани. Она служит физической опорой, удерживающей органы, придает им форму, а также обеспечивает пути миграции клеток. При раке злокачественные клетки должны нарушить целостность мембраны, чтобы мигрировать в другую часть человеческого тела и начать образование метастазов.
Чтобы изучить свойства базальной мембраны, окружающей опухоль, ученые использовали атомно-силовую микроскопию, при которой микроскопический зонд воздействовал на тонкую оболочку. Образцом была выращенная культура клеток рака груди, которые выделяют белки, формирующие мембрану вокруг опухолевых сфероидов. Внутрь сфероидов через крошечные иглы нагнеталась жидкость, в результате чего мембрана раздувалась, отделяясь от клеток. Это позволило измерить эластичность оболочки.
Оказалось, что мембрана остается эластичной по мере раздувания, однако увеличивает жесткость, что обеспечивает некоторый контроль над ростом опухоли. Это отличает оболочку от других типов эластичных материалов, которые при надувании могут лопнуть. В этом случае раковые опухоли могли бы стать для организма куда более опасными.
В будущих исследованиях ученые планируют найти новые способы предотвратить или отсрочить метастазирование рака, если еще больше повысить жесткость базальной мембраны.
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