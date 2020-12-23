«У врача всегда есть выбор»: цифровизация здравоохранения

Работа над проектами в сфере цифровизации здравоохранения не прекращается в Москве даже в период пандемии. Уже несколько месяцев для выявления коронавирусной пневмонии на КТ-снимках используются компьютерное зрение и искусственный интеллект, а медики работают с электронной картой пациента и цифровым помощником, позволяющим уточнять предварительный диагноз.

О том, что собой представляет новая система поддержки принятия врачебных решений, «Ленте.ру» рассказал главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121 департамента здравоохранения города Москвы, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников

Lenta.Ru

«Лента.ру»: Что такое система поддержки принятия врачебных решений и в чем заключается эта самая поддержка?

Андрей Тяжельников: В настоящее время подобных цифровых систем в распоряжении врачей достаточно много. Уникальность новой системы заключается в том, что она интегрирована в электронную карту пациента, которую используют врачи первичного звена. Это позволяет врачу фактически в онлайн-режиме взаимодействовать с медицинскими справочниками и искусственным интеллектом на его автоматизированном рабочем столе, с тем интерфейсом, который используется уже достаточно давно.

Система также предлагает своего рода справочник, который позволяет ориентироваться в необходимости назначения исследования при определенных показаниях. Это вырабатывает у врача клиническое мышление. Для молодых врачей это очень хорошее подспорье, чтобы по крайней мере ориентироваться в имеющемся массиве данных, и здесь, надо сказать, подсказанные системой диагнозы отражают то состояние, в котором находится пациент. А для всех врачей — это сокращение времени на «механическую» работу, что позволяет больше времени уделить непосредственно общению с пациентом и медосмотру.

Сейчас много говорят о цифровизации нашей жизни, о том, что современные технологии проникают во все сферы деятельности человека. Скажите, насколько подобные системы с искусственным интеллектом необходимы врачу?

Подобная система необходима по нескольким причинам. Во-первых, у нас достаточно много молодых врачей, работающих в первичном звене, им нужна поддержка в критических точках. Во-вторых, использование искусственного интеллекта позволяет не упустить из виду что-то важное и сократить время на назначение тех или иных исследований, что на сегодняшний день немаловажно.

И вместо того, чтобы выбирать из больших списков назначений, можно в один клик назначить предложенное системой, если с этим согласен. В-третьих, система является своего рода образовательным продуктом, который позволяет повышать квалификацию врачей и формировать клиническое мышление.

Как отреагировали врачи вашей поликлиники на внедрение новой системы?

Реакция была весьма позитивная, пакеты назначений по предложенным профилям заболеваний используются. Кто-то делает это чаще, кто-то прибегает к услугам системы меньше. Внедрение любого нового интерфейса требует времени на адаптацию, но поскольку сервис в целом позитивен, он воспринимается специалистами достаточно хорошо. Дополнительной подготовки нашим сотрудникам не потребовалось.

Что собой представляет система с искусственным интеллектом и какие инструменты она предоставляет врачу?

На сегодняшний день в системе поддержки принятия врачебных решений реализовано два блока. Первый — это использование искусственного интеллекта в момент постановки предварительного диагноза при введении врачом жалоб пациента. Система на выбор предлагает три наиболее вероятных группы диагнозов. Если врач не согласен с предложенными диагнозами, он имеет полное право поставить собственный. У врача всегда есть выбор, следовать ли подсказкам системы.

Второй блок — это так называемое пакетное назначение. Когда мы поставили предварительный диагноз, его необходимо подтвердить с помощью тех или иных лабораторных, инструментальных методов исследований и консультаций специалистов.

Здесь система может подсказать пакет назначений, в котором отражены наиболее вероятные исследования, необходимые для подтверждения или опровержения предполагаемого диагноза. Там есть обязательные исследования для подтверждения того или иного диагноза, а есть некоторые обследования, которые могут назначаться по показаниям. При этом у врача также имеется возможность выбора — применять эти пакеты полностью, частично или назначить дополнительные обследования.

Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Эти пакеты разработаны группой главных внештатных специалистов департамента здравоохранения города Москвы при поддержке федеральных экспертов и врачей, то есть прошли доскональную экспертизу медицинского сообщества. Немаловажно, что когда создавали систему, с врачами активно взаимодействовали — спрашивали их мнение, учитывали опыт.

Насколько эта система уникальна и как широко она сейчас используется?

Система действительно уникальна. Она используется во всех учреждениях, оказывающих первичную медицинскую помощь взрослому населению в Москве. И это не отдельный интерфейс, расположенный на другом экране или компьютере, к которому надо обращаться врачу, он интегрирован в рабочее место и может быть использован в процессе повседневной деятельности. В Москве новый инструмент постановки предварительного диагноза внедрен во всех взрослых поликлиниках. Ежемесячно с помощью пакетов, например, делается более 25 тысяч назначений.

Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Многие настороженно относятся к технологиям искусственного интеллекта, считая, что в будущем они заменят человека. Как вы считаете, это возможно?

Искусственный интеллект уже заменил человека настолько, насколько это возможно. Безусловно, мы должны быть предельно внимательны к тому, как много перекладывается на плечи автоматики, но в данном случае искусственный интеллект еще достаточно долго, если не всегда может быть помощником врачу. Каждый пациент уникален, и что бы ни подсказывала система, всегда есть определенные нюансы, на которые врач должен обращать внимание и принимать решение в соответствии с этим.

Понятно, что любое заболевание или состояние пациента может быть описано с точки зрения алгоритмов. При этом каждый врач основывается при назначении метода лечения на индивидуальной особенности пациента и течения его заболевания. Поэтому алгоритмизировать процесс можно только до определенного предела. Так или иначе, принятие решения врачом будет сохраняться очень и очень долго.