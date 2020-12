Эвтаназия, BLM и пожары: итоги года без коронавируса

Коронавирус в уходящем году настолько затмил все остальные события, что ведущий научный журнал The Lancet решил вынести его за скобки при подведении итогов года. А среди них и масштабная вспышка лихорадки Эбола и новое выздоровление от ВИЧ, и «война» с раком шейки матки — Indicator.Ru ознакомит вас со всеми.

В декабре все подводят итоги. Каждый — по разному, в том числе — и научные журналы. Nature рассказывает о «людях, повлиявших на науку», Science — о научных прорывах, отдельной главой вынеся успехи в создании коронавирусной вакцины… Конечно же, было бы уместно коротко рассказать о 2020 годе с точки зрения медицинского журнала The Lancet, ибо в наших обзорах мы рассказываем о трех журналах.

Для начала нужно сделать две важные оговорки. Во-первых, The Lancet в своих итогах выносит коронавирус за скобки, понимая, что и сам коронавирус, и его исследования, и борьба с ним — это главные итоги года. А во-вторых, нужно понимать, что The Lancet — это «зонтик» журналов, и существуют еще «профильные» журналы, каждый из которых подводит итоги года. Например, в The Lancet Neurologу уже появились целых 10 (!) статей, которые рассказывают об успехах на неврологическом фронте медицины — отдельно про черепно-мозговые травмы, отдельно про рассеянный склероз и так далее.

Но вернемся к «большому» The Lancet и перечислим то, что редакция сочла важным признать итогами года.

BLM

Да, вы не ослышались — первым в списке достижений года идет движение Black Lives Matter. Впрочем, именно в медицине среди всех наук оно действительно имеет смысл — после страшного эксперимента Таскиги, когда белые врачи изучали действие сифилиса на неграмотных афроамериканцах в США в течение 40 лет, доверие цветного населения США к официальной медицине до сих пор подорвано.

Эпидемия Эболы

В 2020 году состоялась десятая в истории и вторая по величине вспышка лихорадки Эбола в Демократической республике Конго. С одной стороны, эта вспышка сопровождалась медицинским успехом — более 300 тысяч человек были вакцинированы от лихорадки, с другой стороны — вакцинационная кампания ознаменовалась еще и достаточно большим (51) случаем сексуального насилия со стороны приезжих врачей.

Свободная от полиомиелита Африка

25 августа африканский регион ВОЗ , в который входит 47 стран, был официально признан свободным от дикого штамма полиомиелита. Ни одного случая за четыре года. Остается только Восточный Средиземноморский регион и Афганистан с Пакистаном.

Взрыв в Бейруте

Медицина — это не только болезни. Это еще и катастрофы. Поэтому в грустных итогах года — взрыв в бейрутском порту, унесший жизни более 200 человек, приведший к госпитализации в тяжелом и критическом состоянии еще 6500 человек, не говоря о 145 тысячах человек, нуждающихся в помощи психолога и разрушенной инфраструктуре.

Йемен и Сирия

Эти две страны отмечены в отдельном пункте из-за непрекращающихся конфликтов, экономического и топливного кризиса, в результате которого более 80% населения Йемена (это около 14,4 миллиона человек) и сопоставимое количество населения Сирии (11 миллионов человек) нуждаются в гуманитарной и медицинской помощи. И получают ее не все.

Пожары в Австралии и США

Тоже кризис, но уже в развитых странах. Пожары в Австралии (то, что называется bushfires) и в США (там уже wildfires) привели к гибели людей, животных и выбросу огромного количества диоксида углерода в атмосферу (для Австралии оценка — 400 мегатонн).

Опиоидный кризис

Разумеется, кризис, связанный с опиоидами, разразился не в этом году. Но в октябре производитель Оксиконтина Purdue Pharma достиг соглашения с Министерством юстиции США о своей роли в опиоидном кризисе на сумму 8,3 миллиарда долларов.

Уничтожить рак шейки матки

17 ноября ВОЗ объявила о глобальной цели — уничтожить рак шейки матки на планете. Совсем. Для этого нужно вакцинировать от вируса папилломы человека 90% девочек в возрасте 15 лет и провести скрининг 70% женщин в возрасте 35 лет, а потом — в возрасте 45 лет. Этих целей нужно достичь к 2030 году.

Одобрение эвтаназии

В феврале немецкий суд отозвал закон 2015 года, запрещающий эвтаназию как неконституционную. В апреле Верховный Суд Гааги разрешил эвтаназию для пациентов с тяжелым прогрессирующим слабоумием (но, разумеется, только в том случае, если такое желание было высказано самим пациентом ранее, когда он был еще дееспособен), в октябре за легализацию эвтаназии проголосовали в Новой Зеландии.

Неподобающее поведение

В итоги года попали и обвинения в расизме, издевательствах, микроагрессии и прочем неподобающем поведении руководства двух крупных организаций: Women Deliver и «Остановим туберкулез».

Второй вылечившийся от ВИЧ

10 марта The Lancet HIV сообщил, что второй пациент был излечен от ВИЧ после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток CCR5Δ32/Δ32. «Лондонский пациент», 40-летний Адам Кастильехо, все еще находился в ремиссии через 30 месяцев после прекращения терапии. ВИЧ-нагрузка Кастильехо в плазме оставалась необнаружимой. Репликативно-компетентный ВИЧ также не обнаруживался в ликворе, кишечной ткани или лимфоидной ткани.