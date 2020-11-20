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Израильские ученые нашли способ борьбы со старением 

Мир24 и ещё 8 12 часов назад
Ученые нашли способ борьбы со старением
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Ученые из Израиля обратили вспять биологический процесс старения у людей. Это удалось это сделать при помощи гипербарической оксигенации, или кислородной терапии в условиях гипербарической барокамеры. О работе говорится в статье, опубликованной в издании Aging.
Как известно, по мере старения у человека укорачиваются концевые участки хромосом — теломеры, защищающие хромосомы от разрушения. Кроме того, они отвечают за сохранность генома в процессе деления клетки. Чем больше возраст человека и чем больше у него болезней, тем короче у него теломеры. Клетка из-за сокращения теломеров утрачивает способность к делению и становится старой. В результате данные клетки не выполняют своих функций, но при это не умирают, а накапливаются в организме, мешая регенерации. В итоге организм человека стареет. В связи с этим большинство ученых пытаются найти способы восстановления роста теломеров и устранения сенесцентных клеток.
Сотрудники Университета Тель-Авива в ходе иследования выяснили, что у пожилых людей при получении чистого кислорода в условиях гипербарической барокамеры длина теломеров увеличивается на 20%.
В эксперименте приняли участие 35 здоровых людей старше 64 лет. Каждого из них помещали в гипербарическую барокамеру на 90 минут в течение пяти дней в неделю на протяжении трех месяцев. Там испытуемые дышали чистым кислородом.
По словам специалистов, в настоящее время теломеры участников исследования достигают той же длины, что была у них 25 лет назад. Кроме того, данная терапия позволила снизить количество сенесцентных (старых) клеток в организме на 37%. Это облегчило процесс регенерации новых здоровых клеток. При этом ранее проведенные опыты на животных продемонстрировали, что удаление сенесцентных клеток из организма более чем на треть продлевает жизнь.
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