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Ушная сера может рассказать о психических заболеваниях 

Популярная механика 25 минут назад
Ушная сера может рассказать о психических болезнях
Фото: Популярная механика
Авторы уверены, что такой способ поможет улучшить диагностику психических заболеваний, а главное, избавит от страшного процесса сдачи крови.
Исследование 37 добровольцев показало, что накопление гормона стресса кортизола можно измерить по выделениям в слуховом канале. Это может дать толчок к созданию новых способов диагностики психиатрических состояний, включая депрессию.
Кортизол часто называют «гормоном стресса». Он может влиять почти на все системы в нашей организме, от иммунной до пищеварительной. Доктор Херайн-Вивес, психиатр из Лондонского института когнитивной неврологии при Университетском колледже, решил узнать, как тело может сигнализировать нам о повышенном уровне кортизола.
В настоящее время диагностика психического здоровья в значительной степени субъективна, поэтому если у врачей будет точный способ ставить диагноз пациенту, это может сделать лечение более эффективным. Конечно, уровень кортизола можно измерять в крови, однако такие анализы показывают данные только на момент взятия анализа. А поскольку для многих людей сдача крови является сильным стрессом, результаты могут быть ложноположительными.
Именно поэтому основной целью доктора Херане-Вивеса было изучение тканей организма, которые могут накапливать этот гормон. Ранее автор работы установил, что уровень кортизола можно измерить в волосах, но для этого необходимо 3 сантиметра. Некоторые люди просто не готовы пожертвовать прической, а некоторые и вовсе страдают от облысения.
В конченом итоге ученый обнаружил, что кортизол также можно измерить в ушной сере! Автор подчеркивает, что в этих выделениях можно обнаружить даже больше кортизола, чем в волосах. Сейчас ученые говорят, что нужен еще ряд исследований, но этот способ уже проявил себя с очень перспективной стороны.
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