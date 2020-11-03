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Стопкоронавирус.рф

Найдены новые мутации коронавируса 

РИА Новости 2 часа назад
Найдены новые мутации коронавируса
Фото: РИА Новости
Американские ученые обнаружили новые мутации SARS-CoV-2; одна из которых может сделать его более заразным. Их описали в исследовании, которое опубликовано в журнале mBIO.
Так, во время первой волны пандемии мутацию D614G, которая затрагивает S-белок, зафиксировали у 71 процента пациентов с COVID-19 В Хьюстоне. Во второй волне распространенность этого варианта выросла до 99,9 процента, что, по данным специалистов, характерно для заразившихся по всему миру.
Ученые Университета штата Техаса изучили различные генетические варианты S-белка вируса, чтобы определить его стабильность. Они выяснили, что D614G не влияет на патогенность вируса, но выявили признаки естественного отбора, что указывает на большую приспособленность вируса.
В связи с этим исследователи пришли к выводу, что D614G, скорее всего, повышает заразность SARS-CoV-2.
Также лабораторные эксперименты показали, что по крайней мере одна новая мутация позволяет вирусу уклоняться от нейтрализующего антитела, которое люди естественным образом вырабатывают для борьбы с инфекциями SARS-CoV-2. По мнению специалистов, эта особенность может позволить варианту вируса обмануть иммунную систему.
Всего в рамках исследования было обнаружено 285 мутаций, однако большинство из них не оказывает значительного влияния на тяжесть заболевания и не демонстрирует способность избегать вакцин первого поколения и терапевтических препаратов антител.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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