Ещё
Далее:
Читайте также:
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся, не проси Криминал в кино ⟶
Стопкоронавирус.рф

Коронавирус способен маскироваться под антитела 

News.ru 8 часов назад
Коронавирус способен маскироваться под антитела
Фото: Depositphotos
Коронавирусы умеют имитировать иммуноглобулины (антитела) человека, которые причастны к тяжёлому ходу заболевания COVID-19. Это показало исследование, проведенное специалистами Врачебно-хирургического колледжа Колумбийского университета (Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons).
Новое изыскание, обнародованное в Cell Systems, рассказывает о том, как вирусные белки могут имитировать трёхмерную структуру белков организма, чтобы, тем самым, помочь вирусу завершить весь свой жизненный цикл в клетках-хозяевах.

Вирусы используют мимикрию по той же причине, что и растения и животные. Их цель — обман. Мы выдвинули гипотезу, что выявление похожих вирусных белков даст нам ключ к разгадке того, каким образом вирусы, включая SARS-CoV-2, вызывают заболевание,

— сказал доцент Колумбийского университета Саги Шапира (Sagi Shapira).
Для поиска вирусных имитаторов специалисты использовали программу, аналогичную ПО для трёхмерного распознавания лиц, информирует международный агрегатор научных новостей eurekalert.org. С помощью суперкомпьютера они смогли просканировать более 7000 вирусов. В результате учёным удалось обнаружить 6 миллионов примеров вирусной мимикрии.

Оказалось, что мимикрия — более распространенная стратегия среди вирусов, чем мы могли себе это представить. Она используется всеми видами вирусов, независимо от размера вирусного генома. При этом не важно как вирус реплицируется в хозяйской клетке. И не важно, заражает ли он бактерии, растения, насекомых или нас с вами,

— отметил Шапира.
Биологи установили, что некоторые типы вирусов всё же используют мимикрию больше остальных. И активнее всего в этом преуспели именно коронавирусы. Было обнаружено, что они имитируют свыше 150 белков, в том числе те из них, которые контролируют свёртывание крови или активируют комплемент (набор иммунных белков, который нацеливает патогены на разрушение организма).
Исследование функций и мимикрии вирусных белков помогает понять, что именно в изучении биологии самого вируса и кроется ответ на вопрос, как вирусы вызывают заболевания и кто из людей сильнее подвергается наибольшему риску.
Ещё одно свежее исследование, опубликованное в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism продемонстрировало, что более 80% ковид-пациентов имеют дефицит витамина D — гормона, вырабатываемого почками. Этот витамин контролирует концентрацию кальция в крови и влияет на иммунную систему.
Видео дня. Привычки, которые уничтожают зубы
News.ru: последние новости
Петербургские учёные работают над вакциной от COVID-19 в виде спрея Петербургские учёные работают над вакциной от COVID-19 в виде спрея Учёные нашли способ удостовериться в эффективности лечения рака Учёные нашли способ удостовериться в эффективности лечения рака Эксперты нашли ещё одну возможную причину бессимптомных случаев COVID Эксперты нашли ещё одну возможную причину бессимптомных случаев COVID
Комментарии
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все за свой счет. Все круги ада пройдены»
«Все за свой счет. Все круги ада пройдены»
Продукты, провоцирующие образование тромбов
Продукты, провоцирующие образование тромбов
Названы симптомы продолжительного течения COVID-19
Названы симптомы продолжительного течения COVID-19
Названы условия, для лечения COVID-19 дома
Названы условия, для лечения COVID-19 дома
Видео
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
06:20
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
Болезни и лекарства
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
00:33
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Коронавирус
Привычки, которые гробят мышцы
09:01
Привычки, которые гробят мышцы
ЗОЖ
Найден способ заедать стресс правильно
06:12
Найден способ заедать стресс правильно
ЗОЖ
Кому нужно делать генетические тесты
06:02
Кому нужно делать генетические тесты
ЗОЖ
Привычки, которые уничтожают зубы
08:41
Привычки, которые уничтожают зубы
ЗОЖ
Что будет с телом, если отжиматься каждый день
08:57
Что будет с телом, если отжиматься каждый день
ЗОЖ
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
Врач развеял популярные мифы о COVID-19
05:40
Врач развеял популярные мифы о COVID-19
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение