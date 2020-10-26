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Как кефир восстанавливает печень после алкоголя 

Александра Нечаева 1 час назад
О пользе кисломолочных продуктов для пищеварительной системы известно давно. Но оказалось, что кефир, ряженка, сметана и йогурт могут положительно воздействовать и на другие органы. В частности, помогают восстановить печень после длительных алкогольных возлияний. О том, как это происходит, читайте в материале «Рамблера».
Китайские ученые провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что употребление кефира (и других кисломолочных продуктов) после продолжительного воздействия алкоголя положительно сказывается на печени.
В течение нескольких месяцев исследователи подмешивали алкоголь в пищу мышей и следили за изменениями в их здоровье. Затем животным начали добавлять разные кисломолочные продукты. Оказалось, что кефир, а точнее содержащиеся в нем бактерии группы Lactobacillus rhamnosus, отлично справляются с задачей улучшения работы печени.
Был сделан вывод о том, что кефир помогает привести печень в здоровое состояние после злоупотребления алкоголем и снижает накопление в ней жировых клеток.
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Наука , Видео
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