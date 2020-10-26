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Может ли на самом деле болеть мозг 

Анастасия Иванова 14 часов назад
Может ли на самом деле болеть мозг
Фото: depositphotos.com
Многие люди регулярно сталкиваются с головной болью, при этом бытует мнение, что болит сам мозг. «Рамблер» расскажет, что на самом деле происходит в этот момент в голове.
В мозгу нет нервных окончаний, поэтому сам он болеть не может. Болевые импульсы зарождаются в других зонах — лице, шее, скальпе, менингеальных оболочках окружающих мозг.
Ткани, которые окружают орган, пронизаны нервами. Особенно богаты ими стенки кровеносных сосудов и твердая мозговая оболочка — соединительнотканный «чехол», покрывающий головной и спинной мозг. Но такие рецепторы есть и в двух других оболочках мозга (паутинной и мягкой), а также в коже головы, мышцах, глазных яблоках, надкостнице, черепных пазухах, слизистых оболочках. Отсутствуют они собственно только в мозговой ткани и в толще кости.
При головной боли болевые рецепторы активизируются, как правило, сразу в нескольких тканях. Рецепторы стенок сосудов, скажем, возбуждаются при резком спазме сосудов или скачке артериального давления и участвуют в возникновении почти всех разновидностей головной боли.
Головная боль может возникать из-за того, что в шейном отделе нарушилась проводимость и ухудшается отток крови. Это происходит в основном из-за нарушений осанки, малоподвижного образа жизни, сопутствующих заболеваний. Кроме того, головные боли могут возникать вследствие воздействия на мышцы, нервы, глаза, носовые пазухи.
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