Может ли на самом деле болеть мозг 

Многие люди регулярно сталкиваются с головной болью, при этом бытует мнение, что болит сам мозг. «Рамблер» расскажет, что на самом деле происходит в этот момент в голове.

В мозгу нет нервных окончаний, поэтому сам он болеть не может. Болевые импульсы зарождаются в других зонах — лице, шее, скальпе, менингеальных оболочках окружающих мозг.

Ткани, которые окружают орган, пронизаны нервами. Особенно богаты ими стенки кровеносных сосудов и твердая мозговая оболочка — соединительнотканный «чехол», покрывающий головной и спинной мозг. Но такие рецепторы есть и в двух других оболочках мозга (паутинной и мягкой), а также в коже головы, мышцах, глазных яблоках, надкостнице, черепных пазухах, слизистых оболочках. Отсутствуют они собственно только в мозговой ткани и в толще кости.

При головной боли болевые рецепторы активизируются, как правило, сразу в нескольких тканях. Рецепторы стенок сосудов, скажем, возбуждаются при резком спазме сосудов или скачке артериального давления и участвуют в возникновении почти всех разновидностей головной боли.

Головная боль может возникать из-за того, что в шейном отделе нарушилась проводимость и ухудшается отток крови. Это происходит в основном из-за нарушений осанки, малоподвижного образа жизни, сопутствующих заболеваний. Кроме того, головные боли могут возникать вследствие воздействия на мышцы, нервы, глаза, носовые пазухи.