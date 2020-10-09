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Ученые предупредили об угрозе новой эпидемии в мире 

РИА Новости 16 часов назад
Ученые предупредили об угрозе новой эпидемии в мире
Фото: РИА Новости
Американские ученые предупредили о новой глобальной угрозе, связанной с распространением супербактерий, сообщает Science Alert.
Отмечается, что 700 тысяч человек по всему миру ежегодно становятся жертвами особо устойчивого вида бактерий. В ВОЗ допускают, что уже к 2050 году число зараженных вредными микроорганизмами может достигнуть десяти миллионов.
Специалисты указывают на то, что из-за слишком частого использования антибиотиков, в частности в животноводстве, многие бактериальные инфекции, в том числе штаммы гонореи, туберкулеза и сальмонеллы, стало очень сложно, а иногда и невозможно лечить.
Как отмечает профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди, на фоне пандемии и бесконтрольного приема антибиотиков мир может быстрее столкнуться с агрессивностью нового патогенного организма.

"В отличие от COVID-19, который возник внезапно, кризис супербактерии только накаляется. Это уже пандемия. Это глобальный кризис, и из-за COVID ситуация ухудшается", — подчеркнула профессор.

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Наука , ВОЗ
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