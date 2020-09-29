Врач раскрыла правду о полезных продуктах 

Смотрите видео и узнайте, существуют ли продукты, которые нельзя есть каждый день. Некоторые поклонники здорового образа жизни считают, что продукты надо чередовать и злоупотреблять даже полезными овощами, фруктами, крупами не стоит. Ролик расскажет, соответствует ли это утверждение действительности. Можно ли каждый день готовить овсянку, стоит ли постоянно держать на столе орехи, вредят ли бананы, если ежедневно перекусывать ими, — обо всём узнайте из рассказа диетолога.