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Объяснена смертельная опасность коронавируса для взрослых 

Lenta.ru и ещё 3 7 часов назад
Объяснена смертельная опасность ковид для взрослых
Фото: Lenta.ru
Ученые выявили ключевые различия в иммунных ответах против коронавируса SARS-CoV-2 у взрослых и детей. Это объясняет, почему дети чаще всего заболевают легкой формой COVID-19. Статья с результатами научной работы, в которой объясняется опасность COVID-19 для людей старшего возраста, опубликована в журнале Science Translational Medicine.
В исследовании приняли участие 60 взрослых пациентов и 65 детей и подростков с COVID-19, госпитализированных с 13 марта по 17 мая 2020 года. У 20 детей был диагностирован системный воспалительный синдром. Кровь пациентов была проверена на наличие нескольких типов иммунных клеток, антител и воспалительных белков, известных как цитокины, которые продуцируются иммунными клетками.
37 процентов взрослых пациентов нуждались в искусственной вентиляции легких, а среди детей доля таких больных составила всего лишь восемь процентов. Кроме того, умерли 28 процентов взрослых и три процента — детей. По словам ученых, это разница определяется более сильным врожденным иммунитетом у детей. Для них были характерны высокие уровни специфичных цитокинов (например, IL-17A), что защищает организм от развития смертельно опасного острого респираторного дистресс-синдрома.
Исследователи также обнаружили, что у взрослых (особенно в тяжелых случаях) был выше уровень нейтрализующих антител против S-белка коронавируса, который помогает патогену заражать клетки. Таким образом, тяжелое состояние пациентов не вызвано их неспособностью вырабатывать антитела. Наоборот, именно чрезмерная реакция адаптивного иммунитета отвечает за дистресс-синдром и случаи смерти.
Вероятно, переливание богатой антителами плазмы выздоравливающих людей пациентам с COVID-19 может усугубить состояние больных. А методы лечения, усиливающие врожденный иммунитет, являются потенциально эффективным способом терапии.
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