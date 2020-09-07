Определена причина высокой продолжительности жизни 

Ученые Университета Джорджии выявили механизм, который определяет высокую продолжительность жизни у разных животных. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на MedicalXpress.

Исследователи выяснили, что значительная часть процесса старения происходит по причине эпигенетических изменений в участках ДНК, образованных цитозином и гуанином, которые соединены друг с другом за счет фосфатной связи (CpG-сайты). Эпигенетические изменения в этом случае происходят через метилирование — присоединение метильной группы. Это не вносит изменения в саму ДНК, однако влияет на активность определенных генов.

Картина метилирования меняется с возрастом животных, однако на старение также влияет и другой фактор — двухцепочечные разрывы нити ДНК. Эти разрывы ремонтируются ферментами, называемыми модификаторами хроматина. Однако при этом модификаторы хроматина покидают CpG-островки (области генома с большим количеством CpG-сайтов), что приводит к изменениям экспрессии генов и влияет на судьбу клеток.

Виды с большей продолжительностью жизни (люди, аллигаторы и слоны) имеют более высокие уровни CpG. По словам ученых, это помогает модификаторам хроматина вернуться на CpG-островки после устранения разрывов, а также выполняет роль буфера, помогающего сохранить основную часть эпигенетического контроля неизменной.