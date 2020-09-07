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Определена причина высокой продолжительности жизни 

Lenta.ru 15 часов назад
Определена причина высокой продолжительности жизни
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Джорджии выявили механизм, который определяет высокую продолжительность жизни у разных животных. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на MedicalXpress.
Исследователи выяснили, что значительная часть процесса старения происходит по причине эпигенетических изменений в участках ДНК, образованных цитозином и гуанином, которые соединены друг с другом за счет фосфатной связи (CpG-сайты). Эпигенетические изменения в этом случае происходят через метилирование — присоединение метильной группы. Это не вносит изменения в саму ДНК, однако влияет на активность определенных генов.
Картина метилирования меняется с возрастом животных, однако на старение также влияет и другой фактор — двухцепочечные разрывы нити ДНК. Эти разрывы ремонтируются ферментами, называемыми модификаторами хроматина. Однако при этом модификаторы хроматина покидают CpG-островки (области генома с большим количеством CpG-сайтов), что приводит к изменениям экспрессии генов и влияет на судьбу клеток.
Виды с большей продолжительностью жизни (люди, аллигаторы и слоны) имеют более высокие уровни CpG. По словам ученых, это помогает модификаторам хроматина вернуться на CpG-островки после устранения разрывов, а также выполняет роль буфера, помогающего сохранить основную часть эпигенетического контроля неизменной.
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