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Дневной сон оказался смертельно опасным 

Lenta.ru и ещё 9 12 часов назад
Дневной сон оказался смертельно опасным
Фото: Depositphotos
Дневной сон продолжительностью час и более может быть смертельно опасен. К такому выводу пришли китайские ученые Медицинского университета в Гуанчжоу. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи обобщили имеющиеся данные для оценки взаимосвязи между дремотой и риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. В анализ был включен 313 651 участник из более чем 20 научных работ. При этом около 39 процентов участников часто дремали.
Оказалось, что длительный дневной сон (более 60 минут) был связан с повышенным на 30 процентов риском смерти от всех причин и на 34 процента большей вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний. Когда принимался во внимание ночной сон, длительный дневной сон был связан с повышенным риском смерти только у тех, кто спал более шести часов в сутки.
В целом, сон днем любой продолжительности связан с повышением риска смерти на 19 процентов. Связь более выражена у женщин, у которых вероятность смерти после дневного сна была на 22 процента выше, чем у тех, кто не спал, и у участников старшего возраста, у которых риск увеличился на 17 процентов во время сна. При этом короткий сон продолжительностью менее 60 минут не был опасен для здоровья и мог улучшить состояние сердечно-сосудистой системы у тех, кто плохо спит ночью.
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