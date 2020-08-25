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Как замедлить цирроз печени при гепатите С 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Как замедлить цирроз печени при гепатите С
Фото: depositphotos.com
По статистике, 80% случаев рака печени появились впоследствии цирроза, возникшего из-за гепатита С, который может протекать как в острой, так и в хронической форме и отличаться разной степенью тяжести от легкой болезни, длящейся несколько недель, до серьезного пожизненного заболевания. «Рамблер» расскажет, как замедлить цирроз печени при гепатите С.
Продолжительность инкубационного периода гепатита С составляет от двух недель до шести месяцев. Приблизительно в 80% случаев первичная инфекция протекает бессимптомно. У больных с острым течением болезни к числу симптомов относятся высокая температура, утомляемость, потеря аппетита, тошнота, рвота, боли в области брюшной полости, потемнение мочи, светлый кал, боли в суставах и желтушное окрашивание кожных покровов и склер.
Метод лечения, позволяющий сделать это, придумали ученые из японского государственного Института естественных наук («Рикэн»). Эксперты подробно изучали белок NS3, который обычно присутствует при размножении вируса гепатита С.
Как оказалось, этот белок вызывает типичные симптомы цирроза печени, в частности, постепенную замену ее обычной ткани на более плотную соединительную, не способную выполнять необходимые функции.
В ходе эксперимента на лабораторных мышах, больных гепатитом, ученые делали грызунам инъекции соответствующих антител, которые подавляют NS3. В результате темпы уплотнения печени снизились на 25%.
В результате специалисты сделали вывод, что замедлить цирроз печени при гепатите С и предотвратить такие тяжелые заболевания, как раки печени, можно только в том случае, если удастся разработать на основе полученных данных способ излечения.
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